Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

с чего всё началось

При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает "Российская газета".

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Общество ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.

Политика Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.

Политика Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Шоу-бизнес Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Общество Меган Маркл представила коллекцию одежды Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Политика Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

Наука «Адреналиновый всплеск» признали медицинским мифом Реакция организма на стресс происходит совсем не так, как полагали ученые, показало новое исследование Колумбийского университета.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Энергетика «Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.

Шоу-бизнес Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.

Происшествия Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.

Политика Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.

Политика В США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» страну наркотиками В отчеты утверждается, что Чавес якобы собрал в 2005 году в своей резиденции людей, связанных с разведкой, чтобы приказать им «бороться с США, затопив страну кокаином».

Политика Патрушев в Волгограде проведет заседание Совета безопасности РФ Волгоград 13 сентября с рабочей поездкой планирует посетить секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Патрушев 16 сентября посетит Японию "16- 17 сентября состоится рабочая поездка Николая Патрушева в Токио для проведения российско-японских консультаций по безопасности", - сказал Аношин.

Шоу-бизнес Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.