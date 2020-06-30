России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 49

Спорт Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает сайт организации.

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