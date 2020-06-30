Политика
РБКВ Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Энергетика
«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании.
РБК 13:46
Культура
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:30
Армия и оружие
В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает
Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Общая явка на электронное голосование составила 93%
Завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции России, общая явка превысила 93 процента, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 13:05
Футбол
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
Матч прокомментирует Денис Алхазов. «Брайтон» с 33 очками занимает 15-е место в таблице.
Sport24.ru 13:52
Космос
Scientific American (США): работает ли астрология? Вот что говорит наука (Scientific American)
В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию «весьма научной» или «отчасти научной» дисциплиной.
ИноСМИ 27 июня в 17:11
Политика
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Футбол
Николич: думаю, что травма Гильерме не является серьезной
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич рассказал о состоянии здоровья вратаря Маринато Гильерме, который получил травму во время матча против самарских "Крыльев Советов".
Газета.Ru 13:38
Авто
Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России
В версии Prestige за 3 099 000 рублей боковые сдвижные двери и зеркала заднего вида получают электропривод, в список опций добавляется бесключевой доступ, широкоугольные камеры и датчик дождя.
Российская газета 12:19
Футбол
Лионель Месси набрал наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке
Портал Transfermarkt составил список футболистов, которые набрали наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке.
Чемпионат 13:14
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Армия и оружие
В ДНР заявили, что уничтожили минометную позицию силовиков в Донбассе
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило минометную позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой велся огонь по западным окраинам Донецка, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
РИА Новости 09:26
Происшествия
На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку
Петербургское отделение Союза журналистов России требует разобраться в инциденте на одном из избирательных участках города, где фотографу Давиду Френкелю полицейские повредили руку - сломали, по предварительным данным.
КП - Санкт-Петербург 10:24
Происшествия
Мужчину будут судить в Москве за аферы с имуществом умерших на 19 млн рублей
В столице мужчину будут судить за мошеннические схемы с имуществом умерших граждан, сообщает городская прокуратура.
Москва 24 13:50
Кино
Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов
Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
КиноПоиск 10:10
Игры
Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection
В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
CyberSport.ru 05:36
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
Как и предупреждали территориальные отделения МЧС России Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.
Леноблинформ 10:29
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Кино
«Черепашек-ниндзя» снова перезагружают для больших экранов
Игромания.ру 12:27
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году.
Известия 10:33