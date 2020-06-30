Политика

РБКРБКВ Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
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В России приготовились к ужесточению санкций США

Lenta.ru13:41

Антироссийские санкции после пандемии будут усиливаться, считают в Минфине РФ

ПРАЙМ11:14

В Минфине допустили усиление санкций против России после пандемии

Forbes12:46

В Минфине ожидают усиления антироссийских санкций после пандемии

Rambler News Service12:26

Минфин: Запад усилит санкции против РФ после пандемии

News.ru12:00

США усилят санкции против России после пандемии

URA.Ru13:41

В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

РБК10:49
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Политика

Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
105
Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
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Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 07:44
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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 15:28
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
382
Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
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Общество

Особое мнение: Аркадий Дубнов

Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы 14:19
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
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Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
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Здоровье

С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ

1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
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Армия и оружие

В ФРГ будет распущена часть элитного спецназа

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник заявила о переформатировании и частичном роспуске военного спецназа (КСК) из-за большого количества правых радикалов среди членов этого элитного подразделения, сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Российская газета 14:35
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Городовой 08:10
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Здоровье

В Тульской области выявили 73 новых случая коронавируса

По данным на 30 июня в Тульской области выявили 73 случая COVID-19. Общее число зараженных составляет 6686 человек.
Тульские новости 03:23
4
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Общество

Собянин прокомментировал попытки дважды проголосовать по Конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытки дважды проголосовать по Конституции РФ.
Lenta.ru 14:32
4
Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
18K
Общество

Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках

Жители Подмосковья с 1 июля разрешено гулять и заниматься спортом на улице, сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства области.
РБК 15:28
2
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
4,2K
Космос

Ученые обнаружили центр тяжести Солнечной системы

Аргументы и Факты 15:09
Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
1,2K
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
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Происшествия

В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры

Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 15:22
Футбол

Смолов вышел на замену в матче «Сельты» с «Мальоркой»

Российский форвард Федор Смолов вышел на поле в матче 33-го тура чемпионата Испании «Сельта» - «Мальорка».
ProstoProSport 14:57
Армия и оружие

Скачок уровня радиации в Европе связали с испытаниями «Буревестника»

Зафиксированный в Северной Европе скачок уровня радиации может быть связан с испытаниями в России крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.
Суть событий 13:42
2
Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
27
Политика

США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.
Интерфакс 14:03
17
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
3,8K
Технологии

Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки

Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
Дни24 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
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