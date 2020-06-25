Недвижимость

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки

В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
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Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости08:40

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия12:41

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК10:43

Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе

Интерфакс08:48

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ13:49

Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Lenta.ru06:49
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Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
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Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького

Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
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Мощный взрыв прогремел в Тегеране

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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

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RT на русском 08:29
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Авто

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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

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Происшествия

В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков

6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM 20:36
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

РБК 20:17
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Общество

Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области

В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
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Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Ксения Собчак сообщила о переломе носа

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РБК 10:21
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Происшествия

Зеленский вручил первые сертификаты на жилье для пострадавших от взрыва дома в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выдал сертификаты на первые 12 квартир для жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв.
Украина.ру 13:43
Происшествия

Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве.
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Политика

США могут ввести новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на европейские товары общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом по вопросу субсидирования авиакомпаний.
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Здоровье

Обсерватор для бессимптомных больных COVID-19 создадут в Забайкалье

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Общество

Закон о виноградарстве и виноделии вступает в силу в России

Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина и являющийся базовым документом для отрасли, вступает в силу 26 июня.
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Общество

Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины

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RT на русском 16:59
Здоровье

Отмена сессии ПАСЕ и открытие Эйфелевой башни. Главное о коронавирусе за 25 июня

Глава Роспотребнадзора: первая промышленная партия вакцины от коронавируса в РФ может появиться осенью.
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Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
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Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной

Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
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Здоровье

Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз

Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
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Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
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