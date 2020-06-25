Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки

В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.
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Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Lenta.ruвчера в 06:49
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:27, Ашберн
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Как рассказал Autonews.ru операционный директор Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
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Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
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Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

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Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
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Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
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Общество

СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

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Газета.Ru 06:43
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Технологии

Xbox Series S тоже отправится в релиз

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о консоли Xbox Series S, которую, если верить слитой информации, производитель планирует показать вместе с основной приставкой.
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Наука

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Шоу-бизнес

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РИА Новости 06:38
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Кремль прокомментировал дело Серебренникова

Дело режиссера Кирилла Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу

В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу, который является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу.
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Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу.
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Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

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Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

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