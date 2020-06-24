Недвижимость
Общественное телевидение РоссииВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки
В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
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Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.ТАСС12:31
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