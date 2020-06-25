Экономика
Накануне.RuВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Расширение программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на займы, которые будут выданы до 1 ноября.
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Экономика
Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Политика
Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны.
RT на русском 17:40
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Спорт
Saints Row 2 и WRC 8 станут бесплатными
Самой интересной из представленных игр все же является WRC 8. Игра предлагает более 50 аутентичных гоночных команд, 14 заездов, динамичные погодные условия и глубокую систему менеджмента, требующую от игрока самостоятельно заниматься развитием своей карьеры профессионального гонщика.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Информационные СМИ назвали «загадочное оружие», которым Россия способна отбить любую атаку США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:16
Экономика
«Известия»: выручка российских аптек в мае упала на 14%
Выручка российских аптек в мае упала на 14% по сравнению с прошлым месяцем.
ТАСС 19:18
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными.
Дождь 12:01
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Авто
Aston Martin начал тесты мотоцикла AMB 001
Модель AMB 001, созданную совместно с Brough Superior (компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден), начали обкатывать на трассе.
Коммерсантъ 07:03
Шоу-бизнес
Муцениеце похвасталась соблазнительными фото в бикини у бассейна
Поклонники российской актрисы Агаты Муцениеце пришли в восторг от стройной фигуры звезды, которая опубликовала фотографии в алом бикини.
ФАН 02:56
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
В Приамурье двоих силовиков задержали после нападения на фермера
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 6 июня представители силовых структур совершили разбойное нападение с применением оружие на фермера в селе Новоспасск Архаринского района и похитили сельскохозяйственную технику.
Российская газета 04:29
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Технологии
Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4
Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 07:19
Футбол
Коронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»
Коронавирусная инфекция выявлена у шести игроков и двух сотрудников футбольного клуба «Оренбург».
Известия 08:06
Политика
Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях
Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств.
Ruposters.ru 04:32
Общество
Жизнь инвалидов в России изменится
3. В стране усилят систему ранней помощи детям с инвалидностью Своевременное профессиональное вмешательство часто может привести к полному или хотя бы частичному излечению новорожденных детей с серьезными физическими нарушениями, которым в ином случае грозит стать инвалидами на всю жизнь.
Lenta.ru 15:41
Здоровье
Власти Архангельской области сообщили о дефиците медиков
Принимавший участие в заседании оперштаба главный врач Архангельской первой городской клинической больницы Сергей Красильников добавил, что одной из причин кадрового дефицита стало заражение самих медиков.
Коммерсантъ 12:32
Космос
Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
РИА Новости 23 июня в 04:59
Происшествия
Смертельное ДТП в ЕАО: легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда Демио" получил травмы, а пассажир от полученных травм скончался при транспортировке в карете скорой помощи, сообщили ИА ЕАОМеdіа в областной ГИБДД.
EAOmedia.ru 19:09
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Гаджеты
Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86
Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
ToDay News Ufa 04:58
Футбол
Клопп посвятил победу Далглишу и Джеррарду
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал первое интервью в статусе чемпиона Англии.
Евро-футбол.ру 18:32
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки
Ранее стало известно, что дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц стала участницей судебного процесса.
News.ru 14:36