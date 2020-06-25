Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки

В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
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Министерство финансов уточнило условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых

Эхо Москвывчера в 14:04

Правительство примет постановление о расширении льготной ипотеки в ближайшие дни

БН.рувчера в 11:00

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известиявчера в 12:41

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

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Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 10:43

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 13:49

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новостивчера в 08:40
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

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Ефремов заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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Общество

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
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Общество

Названы территории Кузбасса, где выявили 44 новых случая коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, в которых на утро 26 июня выявили новых заболеших коронавирусом.
Газета Кемерова 00:10
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
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Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
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Экономика

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Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

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В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
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Общество

В ПФР объяснили порядок получения новой выплаты на детей

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении ПФР.
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Экономисты спрогнозировали невероятный взлет доллара летом Как и прежде, НБТ напоминает, что все обменные операции с иностранной валютой за пределами офисов таджикских банков строго запрещены.
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Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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Общество

Ещё 1997 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

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Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

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Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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Япония направила России представление из-за геологоразведки у Курил

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