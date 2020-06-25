Экономика
Общественное телевидение РоссииВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки
В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
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Министерство финансов уточнило условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых
Эхо Москвывчера в 14:04
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Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Участники испытаний вакцины от коронавируса рассказали о самочувствии
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:22
Наука
У затопленного континента Зеландия появилась интерактивная карта
Новозеландский научно-исследовательский институт GNS Science создал интерактивные карты, которые охватывают всю поверхность Зеландии, тем самым рассказывая историю происхождения исчезнувшего континента.
Популярная механика 23 июня в 09:23
Общество
В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя
В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10
Происшествия
Ефремов заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова.
МР7.ру вчера в 02:16
Общество
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 44 новых случая коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, в которых на утро 26 июня выявили новых заболеших коронавирусом.
Газета Кемерова 00:10
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Футбол
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
Советский спорт 02:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru вчера в 13:11
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 24 июня в 12:18
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News вчера в 11:31
Экономика
Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
РБК 02:18
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Происшествия
В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
В ПФР объяснили порядок получения новой выплаты на детей
«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении ПФР.
Городовой 24 июня в 04:48
Финансы
Летняя динамика: в Таджикистане продолжает дорожать иностранная валюта
Экономисты спрогнозировали невероятный взлет доллара летом Как и прежде, НБТ напоминает, что все обменные операции с иностранной валютой за пределами офисов таджикских банков строго запрещены.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:55
Политика
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском вчера в 16:59
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Общество
Ещё 1997 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
RT на русском 02:03
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33