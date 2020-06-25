Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

с чего всё началось

Расширение программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на займы, которые будут выданы до 1 ноября.

В Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,3K

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 328

Общество Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов. 47

Авто В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH. 94

Финансы Сбербанк снизил ставки по кредитам Минимальная ставка по кредиту на любые цели снизилась до 11,9%. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. 509

Здоровье Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена, а затем разработать региональные программы. 1

Здоровье Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы. 3

Авто Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.

Происшествия Более ста человек погибли от ударов молний в Индии Сто семь человек погибли от ударов молний в минувший четверг в Индии, сообщает издание The Times of India со ссылкой на данные местных администраций. 18

Финансы ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Шоу-бизнес Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс ждет первенца В 2019 году Робертс рассталась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом после семи лет отношений и вскоре была впервые замечена на свидании с Хедлундом, который, в свою очередь, пять лет встречался с Кирстен Данст.