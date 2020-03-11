Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

РБК03:51

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России из-за обвала нефтяных котировок

ТАСС02:20

Власти России пообещали не снижать цены на бензин

Lenta.ru03:17

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

РИА Новости02:39

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

RT на русском02:26

Минфин не ожидает изменения цен на бензин из-за ситуации с нефтью

Коммерсантъ03:42

В Минфине рассказали, что будет с ценами на бензин

Национальная служба новостей02:55
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