Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне обвала нефтяных котировок. Об этом 11 марта заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

В Минфине спрогнозировали стабильность цен на бензин

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