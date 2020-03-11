Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

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ТАССвчера в 02:20
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Комментарии

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Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
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ПолитРоссия 10 марта в 10:26
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
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Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Вести.Ru вчера в 08:57
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ

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РБК вчера в 23:28
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РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

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Вести.Ru вчера в 13:30
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В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

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Кроссовер Hyundai Creta, получит двухцветную окраску кузова.
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

В Тамбовской области нашли тело пропавшей 13-летней девочки, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
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Роспотребнадзор призвал избегать общественного транспорта в час пик

Рекомендуется избегать спортивные мероприятия, торговые центры, а также использовать общественный транспорт в час пик.
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ГД поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты ГД приняли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в голосовании по поправкам в Конституцию.
Мой Брянск вчера в 07:29
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
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Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
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Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в Челябинской области, ущерб составляет не менее 38 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
РИА Новости вчера в 09:10
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