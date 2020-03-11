Энергетика
УтроNewsВ Минфине рассказали, вырастут ли цены на бензин в России
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что стоимость на бензин в РФ не упадет и не вырастет из-за сложившейся ситуации на рынке нефти. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры.
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В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
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Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
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Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
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К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
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Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
Здоровье
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
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Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Финансы
Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией
Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией.
Армия и оружие
В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе
Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении Турцией восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в сирийском Идлибе не соответствуют действительности.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
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Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
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Защита ректора воронежского вуза оспаривает его арест
Защита оспаривает его арест, сообщают со ссылкой на суд.
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В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.
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Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
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Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Экономика
Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Политика
Согласовано создание совета для урегулирования в Донбассе
Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа в Минске договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.