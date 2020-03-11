Энергетика
РИА НовостиВ Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Комментарии
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания четырех членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек
Напомним, в результате столкновения на федеральной трассе М-4 "Дон" микроавтобуса и фуры на месте погибли четыре человека.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.
Энергетика
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Депутаты Госдумы поддержали обнуление президентских сроков
Депутаты Госдумы поддержали поправку, предполагающую обнуление президентских сроков после принятия обновленной Конституции.
Спорт
ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске перенесли из-за коронавируса
Международная федерация бенди объявила на своем сайте, что из-за вспышки коронавируса принято решение перенести чемпионат мира по хоккею с мячом на октябрь.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
Таиланд ограничил въезд для россиян
Позже посольство Таиланда в России выступило с заявлением, в котором, в частности, говорилось, что визовые ограничения не затронут владельцев паспортов РФ, и визы россиянам будут выдавать на 30 дней сразу по прибытии в королевство.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Баскетбол
НБА приостановила сезон после заражения коронавирусом игрока «Юты»
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостанавливает сезон 2019/20 из-за выявленного коронавируса 2019-nCoV у одного из игроков.
Культура
Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone
Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.