Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Технологии Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Общество Таиланд ограничил въезд для россиян Позже посольство Таиланда в России выступило с заявлением, в котором, в частности, говорилось, что визовые ограничения не затронут владельцев паспортов РФ, и визы россиянам будут выдавать на 30 дней сразу по прибытии в королевство.

Культура Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.