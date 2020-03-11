Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

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