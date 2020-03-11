Энергетика
РБКВ Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России
Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
Терешкова объяснила предложение о президентских сроках
Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей».
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине
Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Политика
Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения
Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег на Украине реализовать минские соглашения в полной мере, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Гаджеты
Micron начинает поставки образцов первых в отрасли многокристальных компонентов, в которых хранилище UFS объединено с памятью LPDDR5
Компания Micron сообщила о начале поставок многокристальных компонентов uMCP, в которых хранилище на базе флеш-памяти, соответствующее спецификации UFS, объединено с оперативной памятью LPDDR5.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Политика
Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Происшествия
В Грозном пропали три дагестанца. Один из них оскорблял Кадырова в соцсетях
Один из пропавших размещал в соцсетях ролики, в которых оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Экономика
В Госдуме предостерегли россиян от панической скупки валюты
Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту.
Религия
РПЦ намерена сформировать позицию о коронавирусе
У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.
Транспорт
Крым обновит парк поездов и электричек
Крым получит 15 новых локомотивов для поездов дальнего следования, среди которых 7 электровозов и 8 тепловозов.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
Политика
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.