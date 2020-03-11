Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика Терешкова объяснила предложение о президентских сроках Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей».

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Общество В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.

Политика Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег на Украине реализовать минские соглашения в полной мере, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

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Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

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Политика Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Экономика В Госдуме предостерегли россиян от панической скупки валюты Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту.

Транспорт Крым обновит парк поездов и электричек Крым получит 15 новых локомотивов для поездов дальнего следования, среди которых 7 электровозов и 8 тепловозов.