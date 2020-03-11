Энергетика

РБКРБКВ Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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