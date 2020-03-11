Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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RT на русском02:26

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Российская газета02:50
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