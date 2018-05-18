Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Российская газета02:50

В Минфине заявили, что бензин в России не подешевеет из-за обвала нефтяных цен

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В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

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Минфин: Цена бензина из-за обвала нефти не будет снижаться. Но, может, и не повысится

Фонтанка.Ру02:35

Замминистра финансов: Бензин в России не будет дешеветь из-за обвала стоимости нефти, но и роста цен быть не должно

Эхо Москвы02:32

В Минфине спрогнозировали стабильность цен на бензин

Известия02:36

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