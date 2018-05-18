Энергетика
Российская газетаВ Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Авто
Авторынок России продолжает стареть от года к году
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
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Путин оценил отношения России с США на «троечку с минусом»
"Ну, где-то на троечку", - ответил он в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на просьбу оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
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Путин объяснил введение США санкций против «Северного потока-2»
Путем введения санкций против «Северного потока-2» США пытаются обеспечить себе преимущество на рынке и поставлять свой сжиженный газ в Европу.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Энергетика
Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США
Мировые цены на нефть в среду утром продолжают уверенно расти в ожидании снижения добычи в США, свидетельствуют данные торгов.
Технологии
МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Общество
Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение
Стэнфордский университет, один из самых авторитетных в США, временно переходит на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Авто
Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса
Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.
Армия и оружие
Украина и ДНР понесли потери в Донбассе
В результате боев на линии соприкосновения потери понесли обе стороны. Трое украинских военнослужащих погибли, девять — ранены.
Футбол
Гасперини: «„Аталанта“ уловила суть ЛЧ и выиграла 4 матча подряд»
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Валенсией" (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Общество
В России предупредили о новой схеме интернет-мошенничества
Эксперты рассказали о новом способе интернет-мошенничества, который получил название «Белый кролик». Об этом пишет газета «Известия».
Общество
В Екатеринбурге требуют отменить концерт «Порнофильмов»
Происшествия
В Волгограде помощника прокурора подозревают в получении взятки
В отношении помощника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».
Общество
«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи
Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Рязань, 10 марта 2020, 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).