Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
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