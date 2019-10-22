Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит "довольно странно", и это проблема, решения которой пока не найдено. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

В Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Политика Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".

Армия и оружие Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Америки в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Экономика РБК: Минфин предложил снизить долю государства в компаниях до 50% Доля российского государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50%, считают в Минфине, об этом говорится в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне.

Политика Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.

Экономика Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.

Кино Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.

Здоровье Аспирин оказался смертельно опасен для детей В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.

Общество Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.

Культура Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов» Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Единоборства Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.

Авто Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway Российское подразделение Renault совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки Движение», которая с 2014 года специализируется на поставках спецтехники, представили прототип автомобиля, который построен на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.

Общество Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.