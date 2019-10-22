Экономика
ТАССВ Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»
Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит "довольно странно", и это проблема, решения которой пока не найдено. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.
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Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Политика
Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением
Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
Кино
Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»
Армия и оружие
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма
Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Америки в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Экономика
РБК: Минфин предложил снизить долю государства в компаниях до 50%
Доля российского государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50%, считают в Минфине, об этом говорится в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне.
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
Экономика
Госдума зафиксировала конструкцию бюджета
Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Здоровье
Аспирин оказался смертельно опасен для детей
В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.
Общество
Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи
Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета
Трехмесячный младенец скончался во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Об этом сообщает портал «Кам 24».
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
Армия и оружие
Генсек ООН поддержал усилия России и Турции на северо-востоке Сирии
Действия России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии поддержал генсек ООН, заявил 23 октября на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
Авто
Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Российское подразделение Renault совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки Движение», которая с 2014 года специализируется на поставках спецтехники, представили прототип автомобиля, который построен на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
В 2012 году Верворт стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне в гонках на колясках.