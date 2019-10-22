Экономика

ТАССТАССВ Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»

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Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит "довольно странно", и это проблема, решения которой пока не найдено. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.
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В Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»

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