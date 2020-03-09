Экономика
Московский КомсомолецВ Минфине России сделали заявление о падении цен на нефть
В Министерстве финансов России отмечают, что накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Авто
В сети появились фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Общество
Ограничение массовых мероприятий в Москве коснется пяти матчей РПЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены
Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в гостях
Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.
Общество
Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах
Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Армия и оружие
ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР за сутки
Общество
У дочери и внука Назарбаева нашли «необоснованное богатство» в Лондоне
В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку казахского лидера Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.
Армия и оружие
Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе
Турция начала поэтапный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб в соответствии с соглашением от 5 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на военный источник.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Трамп отказался сделать тест на коронавирус
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не делал тест на коронавирус COVID-19, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом
Политика
Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 2:0 (1-й тайм)
Стали известны составы «Лейпцига» и «Тоттенхэма» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Происшествия
Защита родных Хачатуряна сочла заключение повторной экспертизы ложным
Защита родственников Михаила Хачатуряна намерена написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении специалистов, проводивших повторную экспертизу, заявил адвокат Георгий Чугуашвили, который представляет потерпевшую сторону.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Армия и оружие
Главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика инфицирован коронавирусом нового типа, оповещает министерство нацобороны в Twitter.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Кино
Стражи Галактики появятся в четвёртом «Торе»
Космос
К концу апреля к Земле приблизится уже знакомый ученым астероид
NASA предупредило, что в апреле к Земле приблизится астероид 52768 (OR2 1998).
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Экономика
ЦБ даст банкам послабления для смягчения последствий коронавируса
Банк России сделает регуляторные послабления компаниям, работающим в отраслях, которые может затронуть распространение коронавируса COVID-19, сообщил регулятор.