с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Футбол Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает Форвард высказался о своем недовольстве нынешней ролью запасного и не исключил, что в будущем может оказаться в "Спартаке", хотя его мечта – уехать играть в Европу.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Экономика Автопроизводители поднимут цены на машины в России По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

Политика Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.

Шоу-бизнес Яна Рудковская ушла на карантин Хотя Рудковская и утверждает, что продолжительность карантина составит всего десять дней, на самом деле это не так, поскольку в связи с принятым решением Роспотребнадзором, он должен длиться две недели.

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех медучреждениях РФ На встрече с медперсоналом, министр обсудил единую систему менеджмента качества, которая систематически будет внедряться во все больницы России, данные процессы в медучреждениях помогут обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.

Армия и оружие Экстренное заявление Армии ДНР Дополнительная информация о пострадавших среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов уточняются.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости со-директор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.

Футбол ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову» «Ростов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги нанес поражение ЦСКА — 3:2. Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов.

Энергетика Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.