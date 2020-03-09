с чего всё началось

Минфин России на своем официальном сайте прокомментировал падение цен на нефть. Напомним, 9 марта мировые цены на нефть упали почти на треть, на фоне чего выросли курсы доллара и евро.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Энергетика В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК В компании ЛУКОЙЛ оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Здоровье Раскрыты необратимые последствия коронавируса В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.

Экономика Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Футбол «Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.

Футбол Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.

Экономика Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.