Финансы

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинфин РФ прокомментировал снижение цен на нефть

Минфин России на своем официальном сайте прокомментировал падение цен на нефть. Напомним, 9 марта мировые цены на нефть упали почти на треть, на фоне чего выросли курсы доллара и евро.
Читать в источнике
Комментировать391
с чего всё началось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных
 на сайте Министерства финансов России.
РБК03:07

Подробнее о событии

Минфин: при нефти по $25–30 средств ФНБ хватит на 6–10 лет

Коммерсантъ03:20

Минфин: средств ФНБ хватит для покрытия доходов до 10 лет при падении нефти до $25

Газета.Ru03:07

Минфин: Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия дефицита бюджета при нефти по $25-30

ПРАЙМ02:43

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

RT на русском02:51

Россия подготовилась к падению нефти до 30 долларов

Lenta.ru02:37

Продажи валюты Минфином по бюджетному правилу стабилизируют курс рубля

РИА Новости03:25

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

РБК03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:17, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Цена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель

По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE.
Суть событий 01:50
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Теннис

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 22:07
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa 06 марта в 08:40
Происшествия

У берегов Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов штата Калифорния.
ТАСС вчера в 23:31
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Происшествия

Мальчик и женщина погибли в ДТП в Воронежской области

По информации ГУ МВД по Воронежской области, в результате аварии 8-летний мальчик и 58-летняя женщина от полученных травм погибли на места.
Kursk.com 03:38
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

В компании ЛУКОЙЛ оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.
Piter.tv 07 марта в 02:11
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию

В Сети напомнили о нереализованном проекте Lada Kalina минивэн. Первый прототип модели был продемонстрирован 18 лет назад.
Tvoe-avto.com вчера в 01:42
Армия и оружие

Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:47
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Технологии

Врачи: чрезмерное использование смартфонов может привести к деменции

Врачи порекомендовали чаще давать мозгу отдыхать и по возможности в обед делать краткий сон на 15 минут.
Astera 02:54
Экономика

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

Раскрыты необратимые последствия коронавируса

В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.
Рамблер вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Экспресс газета вчера в 13:16
Происшествия

Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки

Газета.Ru вчера в 16:39
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Lenta.ru вчера в 09:11
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье

Российская фигуристка Татьяна Навка не смогла пропустить главное событие этой весны и привела свою маленькую дочь Надежду на праздничное шоу Валентина Юдашкина.
OAnews 03:04
Футбол

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском вчера в 02:47
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Российская газета 02:32
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
РИА Новости 03:46
Футбол

«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком

Российская газета вчера в 09:29
Экономика

Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Российская газета 07 марта в 07:04
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное