Финансы
Вечерняя МоскваМинфин РФ прокомментировал снижение цен на нефть
Минфин России на своем официальном сайте прокомментировал падение цен на нефть. Напомним, 9 марта мировые цены на нефть упали почти на треть, на фоне чего выросли курсы доллара и евро.
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с чего всё началось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.РБК03:07
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