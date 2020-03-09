с чего всё началось

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Общество Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.

Финансы «Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.

Армия и оружие Экстренное заявление Армии ДНР Дополнительная информация о пострадавших среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов уточняются.

Общество Все страны Евросоюза заражены коронавирусом Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.