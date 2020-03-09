Экономика
РБКВ Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
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Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.РБК03:07
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