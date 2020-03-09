Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Экономика Главные новости за выходные 7–9 марта Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.

Политика Госдума обсудит новые поправки в Конституцию Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Политика Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком» Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

Общество Жители России увидят суперлуние 9 марта Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.

Здоровье У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Энергетика Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.