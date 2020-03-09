Экономика
РБКВ Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
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Экономика
Курс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть
На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
Экономика
Главные новости за выходные 7–9 марта
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Политика
Госдума обсудит новые поправки в Конституцию
Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает
Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, перевернувший матч со "Спартаком", заявил, что роль джокера в "Краснодаре" его не устраивает.
Футбол
Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России
Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Армия и оружие
В США заявили о начале вывода войск из Афганистана
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Здоровье
У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус
Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Армия и оружие
Количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается
Благодаря российско-турецким договоренностям, количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Здоровье
К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов
Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Энергетика
Каждый за себя: почему Россия начала ценовую войну на нефтяном рынке
Еще до провала сделки на фоне распространения коронавируса американские нефтегазовые компании начали беспокоиться из-за возможного падения спроса на нефть.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Происшествия
Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Армия и оружие