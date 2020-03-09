Финансы
РБКВ Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.РБК03:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Комментарии
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Единоборства
Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248
Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала «Стамбул»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро состоится тендер на проект строительства канала "Стамбул", который пойдет между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли почти 50 человек
Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197.
Наука
Байкальские бактерии могут сохранять неизвестные антибиотики
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Футбол
Федор Чалов: «Важно поднять настроение себе и болельщикам после вылета из Кубка»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова».
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Армия и оружие
Израильские самолеты больше не могут атаковать сирийскую армию
Военный источник сообщил агентству «САНА» о том, что ночью 5 марта система ПВО засекла полет израильских военных самолетов в сторону ливанского города Сайда.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Гаджеты
Конкурент Xiaomi miTV: Oppo выходит на рынок умных телевизоров
О точной дате выпуска первого умного телевизора Oppo пока не сообщается, говорится лишь, что это произойдет уже во второй половине 2020 года.
Армия и оружие
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Общество
«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением
Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Гаджеты
Meizu 17 получил абсолютно не такую камеру, как ожидалось
Как ожидается, флагманский смартфон Meizu 17 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 865 и модемом для работы в сетях пятого поколения 5G.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Фрагмент композиции, с которой российская группа Little Big будет представлять страну на «Евровидении-2020» в Роттердаме, появился в Сети.
Общество
Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета
Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Гаджеты
Apple Watch смогут измерять уровень кислорода в крови владельца
В перспективе, ваши умные часы смогут отслеживать гораздо больше, чем качество сна и уровень сердцебиения.