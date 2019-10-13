Экономика
РИА НовостиВ Минкомсвязи дали прогноз по рынку новых производственных технологий
Объем российского рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году вырастет почти втрое - до 147 миллиардов рублей примерно с 50 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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«В 2018 году российский рынок решений в сфере ИИ (искусственного интеллекта — прим. ред.) составил 2,1 миллиарда рублей, к 2024 году он увеличится до 160,1 миллиарда рублей», — об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.Телеканал 360°05:21
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