с чего всё началось

Объем российского рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году вырастет почти втрое - до 147 миллиардов рублей примерно с 50 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

В Минкомсвязи дали прогноз по рынку новых производственных технологий

Общество Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Политика Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Футбол Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника» Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».

Политика В Киеве стартовал марш украинских националистов В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Авто На автомобили Aurus оформлено более 600 предзаказов По словам министра, на сегодняшний момент уже собрано более 600 предзаказов на автомобили Aurus различных типов.

Армия и оружие Могерини заявила о прямой угрозе ЕС от операции Турции в Сирии Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что операция Турции в Сирии несет прямую угрозу для Евросоюза.

Общество Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».

Футбол Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке» Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.

Политика ФК «Барселона» поддержал осужденных политиков Каталонии Футбольный клуб «Барселона» выступил в поддержку каталонских политиков, которых приговорили к тюремным срокам за причастность к организации референдума о независимости региона 2017 года.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.