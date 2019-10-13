с чего всё началось

Объем российского рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году вырастет почти втрое - до 147 миллиардов рублей примерно с 50 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

В Минкомсвязи дали прогноз по рынку новых производственных технологий

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