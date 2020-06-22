Общество
RT на русскомВ Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
Читать в источнике
Оценить186
с чего всё началось
Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.Интерфакс08:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Футбол
Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА
Интерфакс-Спорт 10:48
Музыка
Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana
Фанаты Nirvana создали новую песню группы при помощи искусственного интеллекта. Композицию опубликовал в YouTube пользователь Funk Turkey.
Культуромания 03:40
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
В «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Северный поток-2»
Демченко подтвердил, что работы по строительству трубопровода продолжаются, и в «Газпроме» рассчитывают завершить их в конце 2020-го – начале 2021 года, передает РИА Новости.
Профиль 07:26
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
Экономика
«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр
В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
BFM.ru 07:55
Общество
Голикова считает МРОТ недостаточным
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недостаточным минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Коммерсантъ 09:30
Футбол
«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи".
РИА Новости 11:24
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Экономика
«Газпром» залезет в новые долги
Российский газовый монополист «Газпром» в третий раз за год залезет в долги.
Lenta.ru 11:54
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Общество
Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:24
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Общество
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Общество
НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года
Созданная совместно с Минобороны вакцина от коронавируса будет действовать более двух лет, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
В России ввели бесплатное питание школьников с 1 по 4 класс
Правительство России ввело бесплатное горячее питание для всех категорий школьников с 1-го по 4 класс.
Lenta.ru 12:09
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 07:48