Общество
RT на русскомВ Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
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с чего всё началось
Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.Интерфакс08:58
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На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
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Как рассказали эксперты издания "Аргументы и Факты", с 1 июля вступят в силу три самых знаковых изменения.
ПРАЙМ 02:08
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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
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Известия 08:37
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На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МонаВиста 10:03
Происшествия
Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии за коррупцию
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Газета.Ru 10:31
Общество
Директор ФБК рассказал, что сотрудника фонда «подкараулили у дома» и забрали в армию
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов рассказал, что сотрудника фонда Артема Ионова забрали на распределительный пункт в городе Железнодорожный Московской области.
Медиазона 08:19
Общество
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Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
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Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
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Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
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Евразия Daily 09:56
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
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Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
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Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
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Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Теннис
Джокович с семьей сдали тест на коронавирус
Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград, где сдал тест на коронавирус, сообщает Sport Klub.
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Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58