Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.

с чего всё началось

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

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