Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года.

с чего всё началось

Плата за входящие вызовы в роуминге между Белоруссий и Россией в рамках Союзного государства должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков.

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

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