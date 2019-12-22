Общество
РБКВ Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
Плата за входящие вызовы в роуминге между Белоруссий и Россией в рамках Союзного государства должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков.
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с чего всё началось
Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года.ТАСС08:43
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