Общество
Москва 24В Минкомсвязи объяснили причину разблокировки Telegram
"Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт.
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с чего всё началось
Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.Интерфакс08:58
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Хоккей
ИИХФ утвердила новые сроки ЧМ-2021 по хоккею
Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила новые сроки проведения чемпионата мира 2021 года.
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
На тренировочной базе «Монако» погиб человек
На тренировочной базе «Монако» в коммуне Ла-Тюрби произошёл несчастный случай, в результате которого погиб человек.
Нева Спорт 15:00
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента
Поправка в Конституцию РФ, позволяющая Владимиру Путину баллотироваться на следующих президентских выборах, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти и стабилизировать политическую ситуацию.
Gazeta.SPb 04:41
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Политика
Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя
Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета был возмущен подобным заявлением.
Московский Комсомолец Ярославль 05:33
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 09:07
Общество
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу
После 2030 года в системе пенсионных накоплений может возникнуть дефицит.
Цензуры.Нет 11:52
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Наука
Мезоскоп разглядел сеть каналов в бактериальной биопленке
С помощью мезоскопа ученые увидели, что бактериальная культура пронизана трехмерной сетью каналов шириной около 15 микрометров Даже после того, как структуру колонии нарушили, каналы снова сформировались, хотя живых бактерий в биопленке стало меньше.
N+1 07:43
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Наука
Искусственный интеллект может помочь в поиске лекарств от вирусов
Ученые надеются, что их исследование поможет ускорить поиск новых противовирусных препаратов, а также даст возможность экстренного перепрофилирования уже известных лекарств: как для борьбы с SARS-CoV-2, так и в случае вспышек новых вирусных заболеваний.
Naked Science 04:11
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Футбол
Генич извинился перед «Ростовом»
Известный комментатор Константин Генич принёс извинения «Ростову» за свои слова после матча команды против «Сочи».
Евро-футбол.ру 11:52
Политика
В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД
В министерстве иностранных дел России заявили, что Москва призывает Берлин, Лондон и Париж в преддверии пятилетия заключения СВПД по ядерной программе Ирана активизировать усилия по сохранению сделки.
Страна Советов on-line 14:40
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Энергетика
Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России
Танкер, доставивший американскую нефть для Белоруссии, возвращается обратно с российским сырьем.
Евразия Daily 05:36
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
Политика
Макрон заявил об «опасной игре Турции» в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция «играет в опасную игру» в Ливии.
RT на русском 14:41
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34