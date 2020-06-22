Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.

с чего всё началось

"Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт.

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