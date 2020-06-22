Общество

ТАССТАССВ Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
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с чего всё началось

Минкомсвязь объяснила разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать и его сотрудничеством

Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.
Интерфакс08:58

Подробнее о событии

Минкомсвязь объяснила разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать

Коммерсантъ09:11

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

ТАСС09:27

Минкомсвязи объяснило разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать

Ведомости09:13

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

RT на русском09:30

Минкомсвязь назвала две причины разблокировки Telegram

РБК08:53

Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram

РИА Новости09:17

Волин: одна из причин разблокировки Telegram - невозможность его заблокировать

ПРАЙМ09:16
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Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
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