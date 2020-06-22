Общество
ТАССВ Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
Читать в источнике
Оценить192
с чего всё началось
Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.Интерфакс08:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
RT на русском 13:25
Игры
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
Ferra вчера в 12:39
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Общество
Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня
Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».
RT на русском 14:53
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
Кино
Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер
Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
РИА Новости 15:11
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
Inc-news.ru 15:57
Политика
США ограничат выдачу виз до конца года
Американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.
RT на русском 16:14
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Общество
Менее половины москвичей готовы поддержать поправки в Конституцию
Четыре из пяти москвичей понимают, что поправки в Конституцию ведут к обнулению президентских сроков Владимира Путина, показало исследование.
Ведомости 09:00
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
РИА Новости 05:18
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Армия и оружие
SANA: ПВО Сирии отражают атаку беспилотников в Джебле
В начале июня средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
RT на русском 16:32
Киберспорт
CI Games официально анонсировала Sniper Ghost Warrior Contracts 2
Студия CI Games официально анонсировала Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет этой осенью на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
3DNews 11:02
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 11:29
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 22 июня передало в Государственный архив региона сведения о преступлениях нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщило Независимое телевидение Севастополя со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 08:56
Происшествия
В Краснотурьинске школьницы-живодёрки ощипали голубя
В Краснотурьинске около торгового комплекса "Столичный" две школьницы-живодёрки поймали голубя и ощипали его.
Екатеринбург в эфире 11:08
Армия и оружие
США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
В США прошли испытания "умной" глиссадной авиабомбы нового поколения StormBreaker, входящую в комплекс "Золотая орда".
Ruposters.ru вчера в 06:12
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это яркая иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:07
Технологии
Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов
Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях.
News.ru 16:38
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00