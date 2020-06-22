Общество
Lenta.ruВ Минкомсвязи объяснили разблокировку Telegram
Мессенджер Telegram разблокировали на территории России из-за невозможности его полной блокировки, а также в связи с активным сотрудничеством его создателей с властями в некоторых вопросах. Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи страны Алексей Волин, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.Интерфакс08:58
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Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
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