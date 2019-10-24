Политика

ИзвестияИзвестияВ Минкомсвязи объяснили законность использования Telegram

Блокировка Telegram в России не означает запрет на пользование этим мессенджером. Об этом «РИА Новости» в четверг, 24 октября, заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
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с чего всё началось

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
РИА Новости01:33

Подробнее о событии

В Минкомсвязи заявили, что пользователям Telegram в России ничего не грозит

ТАСС03:04

Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России

РБК02:17

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

РИА Новости01:33

В Минкомсвязи объяснили законность использования Telegram

Известия02:01

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Газета.Ru02:46

В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram

RT на русском01:44

Минкомсвязь: блокировка Telegram не означает запрет на его использование

Коммерсантъ02:16
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Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Происшествия

Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:42
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Политика

Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика

Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business

Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.
РБК 08:40
Общество

Госдума отклонила приравнивающую вейпы к табаку поправку

Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку, согласно которой вейпы и электронные сигареты планировалось приравнять к табаку, сообщает «РИА Новости» в четверг, 24 октября.
Известия 05:09
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Армия и оружие

В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве»

Lenta.ru 02:56
Армия и оружие

В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Шоу-бизнес

Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой

Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
StarHit.ru 04:00
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Авто

Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей

Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Общество

Dziennik Gazeta Prawna (Польша): польский нефтегазовый концерн рассчитывает выиграть у Газпрома (Dziennik Gazeta Prawna)

Dziennik Gazeta Prawna: Недавно председатель совета директоров Газпрома признал, что стоимость строительства второй нитки «Северного потока» может возрасти на несколько миллионов долларов, если Дания будет затягивать процесс выдачи разрешения на прокладку газопровода, а в итоге придется изменить его маршрут.
ИноСМИ вчера в 12:30
Политика

Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Хоккей

Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России

Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53
Происшествия

Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя

Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.
РИА Новости 06:09
Спорт

В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов

Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Политика

Россия и страны Африки подписали соглашений на 800 млрд рублей

Российская Федерация и страны Африки подписали на форуме в Сочи соглашений на более 800 млрд рублей.
iReactor 08:41
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

Позже в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что у госпитализированных из Ачир людей установлен диагноз «гаффская болезнь».
REGNUM вчера в 13:06
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Экономика

Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год

Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Говорит Москва 08:31
Футбол

Колосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
News.ru 06:19
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