Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

с чего всё началось

Блокировка Telegram в России не означает запрет на пользование этим мессенджером. Об этом «РИА Новости» в четверг, 24 октября, заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

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