Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

с чего всё началось

Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин решил пролить свет на ситуацию с Telegram в России, который формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться. Как заявил чиновник, решение о блокировке мессенджера не означает запрет на его использование.

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

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