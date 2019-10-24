Политика

Газета.RuГазета.RuВ Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин решил пролить свет на ситуацию с Telegram в России, который формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться. Как заявил чиновник, решение о блокировке мессенджера не означает запрет на его использование.
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с чего всё началось

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
РИА Новости01:33

Подробнее о событии

В Минкомсвязи заявили, что пользователям Telegram в России ничего не грозит

ТАСС03:04

Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России

РБК02:17

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

РИА Новости01:33

В Минкомсвязи объяснили законность использования Telegram

Известия02:01

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Газета.Ru02:46

В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram

RT на русском01:44

Минкомсвязь: блокировка Telegram не означает запрет на его использование

Коммерсантъ02:16
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В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

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RT на русском 05:05
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Армия и оружие

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Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены.
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Газета.Ru вчера в 13:58
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Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

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В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
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Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии

Газета.Ru вчера в 05:23
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Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление

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Газета.Ru 04:22
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Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи

Коммерсантъ вчера в 15:13
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