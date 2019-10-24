Политика
Газета.RuВ Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин решил пролить свет на ситуацию с Telegram в России, который формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться. Как заявил чиновник, решение о блокировке мессенджера не означает запрет на его использование.
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с чего всё началось
Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.РИА Новости01:33
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