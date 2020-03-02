Общество

Долг.рфДолг.рфБесплатный доступ к социально значимым сайтам не реализован в срок

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не смогло добиться реализации бесплатного доступа к социально значимым сайтам. По плану он должен был быть реализован к 1 марта 2020 года. Однако проект постановления Правительства РФ согласовать не удалось.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Власти не подготовить проект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Эхо Москвы10:20

В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом

РБК07:18

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Коммерсантъвчера в 17:52

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

REGNUM01:46

Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Ведомости01:22

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

Фонтанка.Ру05:06
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В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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На концерте в Приморье королеве русского шансона подарили тигренка

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Армия и оружие

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Ruposters.ru вчера в 07:10
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Трамп допустил возможность введения режима ЧП в США из-за коронавируса

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Биатлон

Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
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Общество

В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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