Общество
Долг.рфБесплатный доступ к социально значимым сайтам не реализован в срок
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не смогло добиться реализации бесплатного доступа к социально значимым сайтам. По плану он должен был быть реализован к 1 марта 2020 года. Однако проект постановления Правительства РФ согласовать не удалось.
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с чего всё началось
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.Коммерсантъвчера в 17:52
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Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями
У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870
В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери
В 2018 году актриса Виктория Исакова стала мамой долгожданного ребенка.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt из-за своей низкой стоимости
В публикации были отмечены все футболисты, кроме Криштиану Роналду, который заблокировал страничку Transfermarkt из-за своей низкой стоимости.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Общество
Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкалья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать отдельную программу газификации для Забайкальского края.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Путешествия
Чартеры из ДФО в Южную Корею полностью совпадают с действовавшим ранее расписанием
Авиакомпания "Аврора" на временной основе запустила чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Сеул и Пусан Южной Кореи, график полетов которых полностью совпадает с действовавшим ранее расписанием.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Шоу-бизнес
На концерте в Приморье королеве русского шансона подарили тигренка
Поклонники из Уссурийска подарили королеве русского шансона Любовь Успенской плюшевого тигренка.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Происшествия
Иркутский чиновник съел улику во время задержания
Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ходе задержания за взятку съел одну из улик, сообщает RT.
Политика
Трамп допустил возможность введения режима ЧП в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам возможность введения ограничений на въезд в страну из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Биатлон
Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Общество
В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы
В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.