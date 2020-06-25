Экономика

Infonex.ruInfonex.ruВ Минкомсвязи предложили отменить льготы по НДС для IT-компаний

В Минкомсвязи РФ предложили отменить льготы по НДС при продаже российскими компаниями программного обеспечения. В ведомстве отметили, вместо этого государство финансово поддержит национальных операторов, занимающихся разработкой софта.
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Иного нет у нас IT

Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.
Коммерсантъ24 июня в 13:08

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Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

Газета.Ruвчера в 11:13

Леонид Волков: льготы, обещанные Путиным для IT-отрасли, будут нивелированы и не помогут

Znak.comвчера в 08:02

Минкомсвязь предложила помочь ИТ-компаниям при отмене льготы по НДС

РБКвчера в 10:29

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ТАССвчера в 07:49

Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

РИА Новостивчера в 07:02

Минкомсвязь предложила ввести компенсацию IT-компаниям при отмене льгот по НДС

Коммерсантъвчера в 11:56

«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Интерфаксвчера в 03:32
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Политика

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Общество

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Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

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Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

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Общество

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65 детей болеют коронавирусом в Иркутской области по состоянию на 26 июня.
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Политика

Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика

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Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
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Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 24 июня в 11:19
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Общество

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда.
Ведомости вчера в 15:04
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Политика

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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Происшествия

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
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Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
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Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

Газета.Ru вчера в 14:29
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
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Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
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Названы территории Кузбасса, где выявили 44 новых случая коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории, в которых на утро 26 июня выявили новых заболеших коронавирусом.
Газета Кемерова 00:10
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Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

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Варнава привела в восторг поклонников образом «роковой русалки»

Телеведущая и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала в образе «роковой русалки», сорвав комплименты поклонников.
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ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

На минувшей неделе в Европе зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
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Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
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Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
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Нетиевский назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

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В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

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Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили

Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 13:32
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Политика

Путин рассказал о противниках прямых выплат

Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
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Ребенок на заказ. Как работает суррогатное материнство в России

Например, специалист по биомедицинской этике Ирина Силуянова выступает за запрет в России суррогатного материнства, поскольку считает его абсолютно безнравственным.
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США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне

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