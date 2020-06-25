Экономика
Infonex.ruВ Минкомсвязи предложили отменить льготы по НДС для IT-компаний
В Минкомсвязи РФ предложили отменить льготы по НДС при продаже российскими компаниями программного обеспечения. В ведомстве отметили, вместо этого государство финансово поддержит национальных операторов, занимающихся разработкой софта.
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с чего всё началось
Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.Коммерсантъ24 июня в 13:08
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