Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб.

с чего всё началось

В Минкомсвязи РФ предложили отменить льготы по НДС при продаже российскими компаниями программного обеспечения. В ведомстве отметили, вместо этого государство финансово поддержит национальных операторов, занимающихся разработкой софта.

В Минкомсвязи предложили отменить льготы по НДС для IT-компаний

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