Общество
Lenta.ruВ Минкомсвязи призвали разогнать журналистов «Ведомостей»
Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью проекту «Цифровая журналистика» призвал разогнать журналистов газеты «Ведомости», отказавшихся принять нового главного редактора Андрея Шмарова. Так он отреагировал на конфликт, возникший в редакции.
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Волин призвал студентов не рассчитывать на «немеренные деньги» в редакциях СМИ
Rambler News Service09:04
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Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия
Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве
Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
Газета.Ru 11:36
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
Российская газета 02:32
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министерство обороны Украины сообщило о проведении переговоров по вопросу переформатирования военно-морских сил Украины под натовский стандарт.
Военное обозрение 09:07
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Авто
Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5
В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен
Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время.
Национальная служба новостей вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Экономика
ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Кино
Изменилось число номинантов на «Оскар» за лучший фильм
Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным.
Дилетант 13 июня в 05:28
Политика
Путин призвал изменить «обветшалые» нормы строительной отрасли
«Обветшалые» и «устаревшие» нормы строительной отрасли нужно изменить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
Rambler News Service 10:09
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК вчера в 13:58
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Режим повышенной готовности в регионе затянется до 22 июня в связи с рекомендациями главного санитарного врача.
КП - Смоленск 12:15
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян
В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
BFM.ru 08:33
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 16 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 16 июня 2020 года.
9111.ru 08:02
Шоу-бизнес
Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда
Еще в конце прошлого года Пелагея подтвердила, что больше не живет с Иваном Телегиным и собирается развестись.
StarHit.ru 10:17