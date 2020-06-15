Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью проекту «Цифровая журналистика» призвал разогнать журналистов газеты «Ведомости», отказавшихся принять нового главного редактора Андрея Шмарова. Так он отреагировал на конфликт, возникший в редакции.

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 368

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 1,3K

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 3

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 3K

Авто Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5 В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.

Политика Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время. 510

Шоу-бизнес Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды. 3

Экономика ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции. 78

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 1,9K

Политика Путин призвал изменить «обветшалые» нормы строительной отрасли «Обветшалые» и «устаревшие» нормы строительной отрасли нужно изменить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы. 5

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 763

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 506

Здоровье Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 604

Общество В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19. 44

Финансы ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 16 июня Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 16 июня 2020 года.