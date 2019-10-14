Экономика

Красная веснаКрасная веснаВ Минкомсвязи рассказали о планах захвата рынка виртуальной реальности

В течении 5 лет компании из РФ могут занять 15% мирового рынка VR/AR-решений, говорится в опубликованной 14 октября на сайте Минкомсвязи дорожной карте.
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На развитие технологий AR и VR в России необходимо 28 млрд рублей

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В Минкомсвязи рассказали о планах захвата рынка виртуальной реальности

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РФ к 2024 году может занять более 15% рынка технологий виртуальной и дополненной реальности

Будущее России. Национальные проекты02:00

Россия может к 2025 году занять 15% мирового рынка VR/AR

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Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей

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РБК11 октября в 20:02

Три мифа о цифровизации школ, в которые не стоит верить

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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
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В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
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"Источник мира" Девятого октября турецкий лидер объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство" *.
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В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Армия и оружие

В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян

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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

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Экономика

Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей

Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).
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На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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