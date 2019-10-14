В течении 5 лет компании из РФ могут занять 15% мирового рынка VR/AR-решений, говорится в опубликованной 14 октября на сайте Минкомсвязи дорожной карте.

В Минкомсвязи рассказали о планах захвата рынка виртуальной реальности

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Происшествия В Ленинградской области зарезали диджея Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.

Футбол Сборная Азербайджана проиграла в Венгрии из-за ошибки арбитра Бригаде арбитров из Голландии показалось, что Бахлул сыграл рукой, но многочисленные повторы показали, что защитник сборной Азербайджана сыграл в рамках правил, и мяч ему попал в грудь и живот.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).

Политика У Авакова призывают освободить убийцу иностранного журналиста Киевские правоохранители отметились резонансными призывами освободить боевика Нацгвардии Украины Виталия Маркива, который убил итальянского корреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года возле Славянска.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Авто Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.

Финансы Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.