Экономика
Красная веснаВ Минкомсвязи рассказали о планах захвата рынка виртуальной реальности
В течении 5 лет компании из РФ могут занять 15% мирового рынка VR/AR-решений, говорится в опубликованной 14 октября на сайте Минкомсвязи дорожной карте.
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РФ к 2024 году может занять более 15% рынка технологий виртуальной и дополненной реальности
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Общество
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма
В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
Футбол
Сборная Азербайджана проиграла в Венгрии из-за ошибки арбитра
Бригаде арбитров из Голландии показалось, что Бахлул сыграл рукой, но многочисленные повторы показали, что защитник сборной Азербайджана сыграл в рамках правил, и мяч ему попал в грудь и живот.
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Армия и оружие
Франция вслед за США собирается обезопасить своих военных в Сирии
Ранее в Пентагоне объявили о планах вывести примерно тысячу своих военнослужащих из-за военной операции Турции против сирийских курдов.
Политика
У Авакова призывают освободить убийцу иностранного журналиста
Киевские правоохранители отметились резонансными призывами освободить боевика Нацгвардии Украины Виталия Маркива, который убил итальянского корреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года возле Славянска.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
"Источник мира" Девятого октября турецкий лидер объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство" *.
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров после шести лет брака расстались
Актриса Женя Малахова и режиссер Ренат Давлетьяров, прожившие в браке шесть лет, расстались. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Авто
Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили
Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.
Армия и оружие
В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян
Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии оказался недостаточно надежным, пишет Defense News.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
Гаджеты
В сети появилась первая фотография видеокарты Radeon RX 5500
RX 5500 отсылает указанную модель адаптера к ОЕМ, поэтому пока непонятно, появится ли она на глобальном рынке.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Экономика
Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей
Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).
Футбол
ФК «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»
Немецкий футбольный клуб "Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в российский "Спартак" (Москва).
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.