В течении 5 лет компании из РФ могут занять 15% мирового рынка VR/AR-решений, говорится в опубликованной 14 октября на сайте Минкомсвязи дорожной карте.

В Минкомсвязи рассказали о планах захвата рынка виртуальной реальности

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