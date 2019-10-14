Экономика
Красная веснаВ Минкомсвязи рассказали о планах захвата рынка виртуальной реальности
В течении 5 лет компании из РФ могут занять 15% мирового рынка VR/AR-решений, говорится в опубликованной 14 октября на сайте Минкомсвязи дорожной карте.
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РФ к 2024 году может занять более 15% рынка технологий виртуальной и дополненной реальности
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
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Сервис GeForce Now установлен на Android
Пользователи из Южной Кореи теперь могут испытать сервис Nvidia GeForce Now на своих смартфонах и планшетах под управлением ОС Android.
Политика
На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.
Спорт
Саратовский биатлонист Александр Логинов стал папой
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
Общество
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству
Происшествия
Отец вероятного убийцы девочки в Саратове призвал казнить сына
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Армия и оружие
Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов
Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
Авто
Первый пикап компании Tesla будет представлен в ноябре
Электрические пикап Tesla получит абсолютно новый дизайн несвойственный ни одному автомобилю компании.
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайд, США, выяснили, что мощные ветра, формируемые в окрестностях сверхмассивных черных дыр (СМЧД), лежащих в центрах карликовых галактик, оказывают существенное влияние на эволюцию этих галактик, подавляя формирование в них новых звезд.
Экономика
Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером
14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Технологии
Найдены общие недочёты российских и американских подлодок
Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Футбол
Болгария-Англия: эксперты ставят на «трех львов»
Имея три очка в своем активе хозяева поля будут играть с очень разозленными англичанами, которые в предыдущем туре в гостях уступили Чехии со счетом 2:1.
Общество
После убийства Лизы Киселёвой в Саратове снесут гаражи
Армия и оружие
Могерини заявила о прямой угрозе ЕС от операции Турции в Сирии
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что операция Турции в Сирии несет прямую угрозу для Евросоюза.