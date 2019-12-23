Общество

RT на русскомRT на русскомВ Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
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В Минкомсвязи подвели итоги учений по обеспечению устойчивой работы Рунета

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В России подводят итоги учений по изоляции Рунета

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В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета

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66.ru21 декабря в 06:00
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На Украине осудили пуск российских поездов в Крым

Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией является противоправным, сообщили 23 декабря в пресс-службе так называемого «представительстве президента Украины в автономной республике Крым».
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Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

Российская газета 05:45
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Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
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Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
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Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
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Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
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Осужденного экс-замглавы УСБ СКР вывезли в Москву для показаний против генерала Дрыманова

Из тульской колонии в Москву этапировали бывшего замглавы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова, который ранее был осужден за взятку в полмиллиона долларов.
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В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером

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