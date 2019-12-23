Общество
RT на русскомВ Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
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Сегодня начнутся учения по изоляции Рунета. Как это повлияет на пользователей?
66.ru21 декабря в 06:00
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Политика
На Украине осудили пуск российских поездов в Крым
Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией является противоправным, сообщили 23 декабря в пресс-службе так называемого «представительстве президента Украины в автономной республике Крым».
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет сомнений в завершении строительства "Северного потока — 2", несмотря на введенные США санкции, даже если понадобится на несколько месяцев больше, никакой катастрофы в этом нет.
Политика
Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Культура
В Петербурге выберут пять эскизов будущего памятника Чайковскому
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Здоровье
Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации
Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в отделениях реанимации.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Хоккей
«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Происшествия
Осужденного экс-замглавы УСБ СКР вывезли в Москву для показаний против генерала Дрыманова
Из тульской колонии в Москву этапировали бывшего замглавы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова, который ранее был осужден за взятку в полмиллиона долларов.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Автоспорт
В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером
Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер останется в команде на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ferrari.
Здоровье
Врачи объяснили, почему нужно мыть куриные яйца
Врачи рассказали телеканалу НТВ об опасности сальмонеллеза и объяснили, зачем нужно мыть куриные яйца перед едой.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину
Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Фигурное катание
Мозер: Тутберидзе живёт на катке
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о ежедневной работе группы Этери Тутберидзе.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.