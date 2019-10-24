Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — пояснил Волин агентству. На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
РИА Новости01:33

Подробнее о событии

В Минкомсвязи заявили, что пользователям Telegram в России ничего не грозит

ТАСС03:04

Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России

РБК02:17

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

РИА Новости01:33

В Минкомсвязи объяснили законность использования Telegram

Известия02:01

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Газета.Ru02:46

В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram

RT на русском01:44

Минкомсвязь: блокировка Telegram не означает запрет на его использование

Коммерсантъ02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

RT на русском 01:29
Единоборства

Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Происшествия

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
РБК 07:18
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Газета.Ru 03:54
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия

В Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро

РБК 05:40
Общество

ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции

США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ 21 октября в 18:37
Шоу-бизнес

Пузатая Екатерина Волкова рассказала о ребенке

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова поделилась радостной новостью. Популярная актриса показала округлый живот и рассказала о малыше.
Дни.ру 05:17
Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Политика

Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru 22 октября в 14:23
Авто

Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun

Автоновости дня вчера в 06:55
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Футбол

Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Советский спорт 03:36
Происшествия

Грузия передала России хакера Сумбаева

Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.
ТАСС 05:55
Общество

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru вчера в 02:31
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Общество

Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова решили не требовать возврата денежных средств после решения Комиссии по ценным бумагам США (SEC) остановить ICO.
РБК вчера в 17:31
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Экономика

Россия купила в Европе 45 тысяч телок

В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.
Lenta.ru 22 октября в 20:43
Происшествия

Мосгорсуд сохранил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

РИА Новости 07:00
Гаджеты

Бестселлер Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию MIUI 11

Как минимум младшая модель уже начала получать MIUI 11. В частности, буквально только что обновление получил автор данной заметки.
iXBT.com 22 октября в 04:24
Футбол

«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 14:16
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Армия и оружие

Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии

Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков.
Московский Комсомолец 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг TelegramБольше новостей по теме
Главное