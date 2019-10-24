Политика
РИА НовостиВ Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — пояснил Волин агентству. На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.
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с чего всё началось
Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.РИА Новости01:33
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Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
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Происшествия
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RT на русском 06:01
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Газета.Ru 22 октября в 14:23
Авто
Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun
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Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Футбол
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Происшествия
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Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.
ТАСС 05:55
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
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Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
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Lenta.ru вчера в 02:31
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Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
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Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии
Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков.
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