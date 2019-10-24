Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

с чего всё началось

"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — пояснил Волин агентству. На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

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