Политика
РИА НовостиВ Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — пояснил Волин агентству. На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.
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с чего всё началось
Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.РИА Новости01:33
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