Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — пояснил Волин агентству. На уточняющий вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России, собеседник ответил утвердительно.
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с чего всё началось

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
РИА Новости01:33

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В Минкомсвязи объяснили ситуацию с Telegram в России

RT на русском01:44

Минкомсвязь: блокировка Telegram не означает запрет на его использование

Коммерсантъ02:16

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Блокировка Telegram не значит запрет пользования приложением

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Московский Комсомолец01:50

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РБК02:17

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

РИА Новости01:33
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В России увеличиваются объемы промышленного производства и растет товарооборот, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, добавив, что с экономикой страны все в порядке.
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Общество

В Чехии осквернили памятник Красной армии

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Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
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Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
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Кино

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РБК 00:35
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Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
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Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

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Власти поддержали продажу пива на стадионах

Напомним, законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, поддержали Минфин, глава Минспорта и новый президент РФС.
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Шоу-бизнес

Волочкова травмировалась на репетиции

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URA.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
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Политика

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Армия и оружие

Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем

Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
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Идея министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии будет обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу.
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Политика

Трамп объявил о снятии санкций с Турции

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Футбол

Россия в 2021 году примет чемпионат мира по пляжному футболу

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Паралимпийская чемпионка Верворт воспользовалась правом на эвтаназию

Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Марике Верворт из Бельгии воспользовалась правом на эвтаназию.
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