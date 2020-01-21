Общество
РБКВ Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
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Политика
В России сменится министр просвещения
Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Политика
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в отставку
Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подал рапорт об отставке.
Политика
Медведев после отставки отписался в Instagram от правительства РФ
Экс-премьер России Дмитрий Медведев после отставки отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Политика
Порошенко доставят на допрос силой
Следователь Олег Корецкий Государственного бюро расследований Украины (ГБР) заявил о неявке на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и заявил о возможности его принудительного привода.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое
В Китае инсайдеры смогли сфотографировать Galaxy Z, который может складываться втрое.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Общество
Сбербанк рассказал о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
В Сбербанке сообщили в самой мощной в истории организации DDoS - атаке.
Здоровье
Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса
Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Общество
Россиян предупредили об опасном украинском психокульте
Миссионерский отдел Челябинской епархии предупредил местных жителей о вовлечении детей в опасный украинский психокульт, исповедующий «учение АллатРа».
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России
Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
Происшествия
Невестка Хрущева скончалась в Москве
Невестка Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 января.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Армия и оружие
Группа ВСУ подорвалась на минном поле
В ходе неудачной попытки занять серую зону в периметре ответственности 72 бригады, группа ВФУ зашла на минное поле, и понесла потери.
Игры
Ад в деталях: три свежих скриншота DOOM Eternal
В сети появилось несколько новых скриншотов DOOM Eternal, связанных со свежим сюжетным трейлером шутера.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Происшествия
Таможня во Владивостоке задержала радиоактивный автомобиль из Японии
Автомобиль японского производства, испускающий радиоактивное излучение, обнаружила на борту прибывшего в Россию из Японии судна владивостокская таможня.
Общество
Трамп против Тунберг: в Давосе стартовал Всемирный экономический форум
Шведская активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Шоу-бизнес
Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском Instagram
Телеведущая и певица Ольга Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.