Общество

РБКРБКВ Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
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В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

РБК10:30

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Российская газета06:52

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Интерфакс07:35

Минкомсвязь не исключает введения в РФ бесплатного доступа к соцсетям и поисковикам

ТАСС07:11

«Вымпелком» готов участвовать в разработке механизма предоставления бесплатного доступа к порталу госуслуг

Агентство Москва09:51

Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям

РИА Новости07:25

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным с марта

Ведомости06:23
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