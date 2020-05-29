Происшествия
Эхо МосквыВ американском городе Миннеаполисе введен комендантский час
Причиной стали массовые беспорядки, начавшиеся из-за смерти афроамериканца. Как следует из распоряжения мэра, ограничения будут действовать в ночь на субботу и на воскресенье по местному времени (с 04.00 до 14.00 мск). Нарушителей ждет штраф до тысячи долларов или заключение на срок до 90 дней.
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Массовые беспорядки в Миннесоте стали неконтролируемыми. Местные власти вводят комендантский час
Фонтанка.Рувчера в 17:50
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
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В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
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За два месяца карантина все сбережения артистки закончились, поэтому она и решилась на продажу квартиры в Черногории.
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Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
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Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.
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Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
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Российская газета вчера в 09:18
Политика
Шрёдер считает, что санкции в условиях пандемии следует пересмотреть
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) считает введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
ТАСС 01:18
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая
Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
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Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
Общество
В Тюменской области 1 июня начнется второй этап снятия мер ограничения
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 1 июня в регионе начнется второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
Вслух.Ру вчера в 05:43
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где бушуют протесты.
РЕН ТВ 02:00
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Как сообщает Sky Sport Italia, УЕФА рассматривает вариант, при котором после стадии 1/4 финала турнир будет доигран в формате «Финала четырёх».
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Общество
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Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета вчера в 06:52
Здоровье
Более 500 медработников заразились коронавирусом в Башкирии
Более полутысячи медицинских работников подверглись заражению коронавирусом с начала эпидемии в республике, рассказали в пресс-службе республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.
Kursk.com вчера в 12:00
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета вчера в 03:15
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Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
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Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Авто
Объявлены цены на новый BMW 6 серии GT
Компания BMW Group Russia объявила цены на новый BMW 6 серии GT, производство которого стартует в июле.
Автостат 27 мая в 03:20