Комендантский час начинает действовать с 20.00 (04.00 по мск) до 06.00 с вечера пятницы, 29 мая, и в течение всех выходных. Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Политика Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

Футбол Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с болельщиками. Заполняемость стадиона должна быть не более 10%. 15

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 258

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 2

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции. 1K

Футбол «Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы «Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне. 2

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,2K

Общество Трамп направил Национальную гвардию в Миннеаполис Президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в Миннеаполис, где несколько дней проходят беспорядки из-за убийства чернокожего гражданина полицейскими. 1

Игры В GTA IV вернулись ранее удаленные радиостанции Как сообщили пользователи reddit, в игру Grand Theft Auto IV: Complete Edition вместе с обновлениями разработчик вернул радиостанции, которые ранее сам же и удалил. 2

Кино В будущем фильме «Секретные войны» Marvel представит нового Тони Старка Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 03:47 — REGNUM В новом фильме Marvel по серии комиксов «Секретные войны» (Secret Wars) студия представит нового Железного Человека (Тони Старка).

Политика В раде допустили выход Украины из Минских соглашений У Украины будет полное политическое и моральное право выйти из Минских договоренностей, если Россия проявит «недобросовестность», заявил депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко. 66

Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 51

Наука Обнаружен вред электронных сигарет для полости рта Во время очередного исследования эксперты обнаружили, что все виды электронных сигарет негативно влияют на здоровье полости рта. 49

Армия и оружие Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе. 2

Футбол Squawka составил топ-10 защитников в истории АПЛ Лондон, 29 мая 2020, 22:50 — REGNUM Портал Squawka представил собственный топ-10 защитников в истории Английской Премьер-лиги.