Происшествия
Газета.RuВ Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Комендантский час начинает действовать с 20.00 (04.00 по мск) до 06.00 с вечера пятницы, 29 мая, и в течение всех выходных. Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 20:46, Ашберн
Политика
Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США
Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
REGNUM 18:10
Футбол
Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с болельщиками. Заполняемость стадиона должна быть не более 10%.
РЕН ТВ вчера в 11:23
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Evo-rus.com 03:27
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Ученые обнаружили на найденных останках следы представителей других аллозавров, что свидетельствует о возможном каннибализме.
Экономика сегодня 04:36
Кино
Квентин Тарантино назвал «лучший фильм десятилетия»
Российская газета 09:43
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Елена Воробей из-за кризиса продает квартиру в Черногории
Елена с печалью рассказала, что выставила на продажу свою квартиру возле моря в Черногории.
Что происходит вчера в 15:12
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
Футбол
«Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы
«Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне.
Metaratings вчера в 01:30
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Трамп направил Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп направил Национальную гвардию в Миннеаполис, где несколько дней проходят беспорядки из-за убийства чернокожего гражданина полицейскими.
Газета.Ru 14:15
Игры
В GTA IV вернулись ранее удаленные радиостанции
Как сообщили пользователи reddit, в игру Grand Theft Auto IV: Complete Edition вместе с обновлениями разработчик вернул радиостанции, которые ранее сам же и удалил.
Goroday.ru 18:22
Кино
В будущем фильме «Секретные войны» Marvel представит нового Тони Старка
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 03:47 — REGNUM В новом фильме Marvel по серии комиксов «Секретные войны» (Secret Wars) студия представит нового Железного Человека (Тони Старка).
REGNUM 27 мая в 20:47
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
Политика
В раде допустили выход Украины из Минских соглашений
У Украины будет полное политическое и моральное право выйти из Минских договоренностей, если Россия проявит «недобросовестность», заявил депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко.
Известия 17:29
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Общество
«Аэрофлот» запретил перевозки пассажиров без масок и перчаток
В соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора «Аэрофлот» изменил правила обслуживания пассажиров.
Русская Планета 00:07
Наука
Обнаружен вред электронных сигарет для полости рта
Во время очередного исследования эксперты обнаружили, что все виды электронных сигарет негативно влияют на здоровье полости рта.
Evo-rus.com 03:14
Армия и оружие
Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности
Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.
REGNUM вчера в 14:01
Экономика
Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп квартир у застройщиков
Дом.РФ объявил первые аукционы на выкуп жилья у застройщиков в рамках поддержки строительной отрасли, следует из информации на сайте «Сбербанка АСТ».
Ведомости 14:57
Футбол
Squawka составил топ-10 защитников в истории АПЛ
Лондон, 29 мая 2020, 22:50 — REGNUM Портал Squawka представил собственный топ-10 защитников в истории Английской Премьер-лиги.
REGNUM 15:50
Общество
Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56