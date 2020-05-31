Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передаёт собкор.

с чего всё началось

В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидца.

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